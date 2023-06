Atelier : Philo Marmot 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre, 12 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Pour bien commencer la journée, rendez-vous avec Charlie Renard, professeur de Philosophie et animatrice de discussions philosophiques avec les enfants. Elle sait parler aux grands mais avec les plus jeunes, c’est plus foisonnant. Liberté, esclavage, travail, enfance… venez partager vos pensées et vous éveiller à la philosophie !

Pour les enfants, à partir de 8 ans – Durée : 1h.

Gratuit, sur réservation conseillée..

2023-07-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-12 . .

1 Rue Jérôme Bellarmato Hôtel Dubocage de Bléville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



