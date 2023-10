HALLOWEEN FAMILY PARTY 1 Rue Jeanne d’Arc Gros-Réderching, 31 octobre 2023, Gros-Réderching.

Gros-Réderching,Moselle

Venez vous amuser le temps d’une soirée d’Halloween !

Un concours de déguisement sera au rendez-vous suivi d’une soirée animée avec Dj Steve.

ATTENTION : Uniquement en prévente : Velouté d’Halloween et une knack au prix de 5€.

Réservation au 06 72 46 34 87 ou au 06 50 75 15 52.. Tout public

Mardi 2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 23:59:00. 2 EUR.

1 Rue Jeanne d’Arc

Gros-Réderching 57410 Moselle Grand Est



Come and join in the Halloween fun!

A costume contest will be held, followed by a lively evening with Dj Steve.

ATTENTION: Pre-sale only: Halloween velouté and a knack for 5?

Reservations on 06 72 46 34 87 or 06 50 75 15 52.

¡Ven a divertirte en Halloween!

Habrá un concurso de disfraces seguido de una fiesta con DJ Steve.

ATENCIÓN: Sólo venta anticipada: ¿Sopa de crema de Halloween y una habilidad de 5?

Reservas en el 06 72 46 34 87 o en el 06 50 75 15 52.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich an einem Halloween-Abend!

Es wird einen Kostümwettbewerb geben, gefolgt von einer Party mit Dj Steve.

ACHTUNG: Nur im Vorverkauf erhältlich: Halloween-Suppe und ein Knacker zum Preis von 5?

Reservierung unter 06 72 46 34 87 oder 06 50 75 15 52.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT DU PAYS DE BITCHE