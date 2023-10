Challoween au CSC Vallée Saint-Pierre 1 Rue Jean-Sébastien Bach Châlons-en-Champagne, 24 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Du 24 au 26 octobre de 14h à 17h30 :

– Laser des vampires

– Reflexe des monstres

– Home Ball infernale

Dès 8 ans.

– Le grand Bal des vampires : Mardi 31 octobre de 19h30 à 23h

Viens avec ton plus beau déguisement !

Tout public.

Pour des questions d’organisation et afin de pouvoir garantir une place à tous, il est important que les inscriptions se fassent auprès du CSC Vallée Saint-Pierre à l’accueil, par téléphone ou par email..

2023-10-24 fin : 2023-10-26 17:30:00. .

1 Rue Jean-Sébastien Bach Centre Social Et Culturel Vallee Saint Pierre

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



October 24 to 26, 2pm to 5:30pm:

– Vampire Laser

– Monster Reflex

– Home Ball infernale

Ages 8 and up.

– The Great Vampire Ball: Tuesday, October 31, 7:30-11pm

Come in your best disguise!

All ages.

For organizational reasons, and to guarantee a place for everyone, it is important to register with CSC Vallée Saint-Pierre at reception, by phone or by email.

Del 24 al 26 de octubre de 14:00 a 17:30 :

– Láser Vampiro

– Reflejo monstruoso

– Bola infernal en casa

A partir de 8 años.

– El Gran Baile de los Vampiros: martes 31 de octubre de 19.30 a 23.00 horas

¡Ven con tu mejor disfraz!

Para todas las edades.

Por razones de organización y para garantizar una plaza para todos, es importante que las inscripciones se realicen en el CSC Vallée Saint-Pierre en recepción, por teléfono o por correo electrónico.

24. bis 26. Oktober von 14 bis 17.30 Uhr :

– Vampir-Laser

– Reflex der Monster

– Home Ball infernalisch

Ab 8 Jahren.

– Der große Vampirball: Dienstag, 31. Oktober von 19:30 bis 23:00 Uhr

Komm mit deiner schönsten Verkleidung!

Für alle Altersgruppen.

Aus organisatorischen Gründen und um allen einen Platz garantieren zu können, ist es wichtig, dass die Anmeldungen beim CSC Vallée Saint-Pierre am Empfang, per Telefon oder per E-Mail erfolgen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne