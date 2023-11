CONCERT CARITATIF M.A.M. 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs, 25 novembre 2023, Puttelange-aux-Lacs.

Puttelange-aux-Lacs,Moselle

De Nouvelles chansons et celles que vous avez aimées, en prime … quelques belles reprises de Clapton, Sting … à la façon M.A.M., avec la participation de Michel Uhring.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association A.F.A.E.I. de Sarreguemines.

Nous vous attendons nombreux !

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 23:00:00. 15 EUR.

1 rue Jean Moulin

Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est



New songs and those you’ve loved, plus … some great covers by Clapton, Sting … the M.A.M. way, with the participation of Michel Uhring.

All proceeds will go to the A.F.A.E.I. association in Sarreguemines.

We look forward to seeing you there!

Refreshments and catering on site.

Nuevas canciones y canciones que te han encantado, además de algunas grandes versiones de Clapton y Sting… al estilo M.A.M., con la participación de Michel Uhring.

La recaudación se destinará íntegramente a la asociación A.F.A.E.I. de Sarreguemines.

¡Le esperamos!

Refrescos y catering in situ.

Neue Lieder und Lieder, die Ihnen gefallen haben, als Bonus … einige schöne Coverversionen von Clapton, Sting … in der Art von M.A.M., mit der Beteiligung von Michel Uhring.

Der gesamte Erlös geht an den Verein A.F.A.E.I. in Sarreguemines.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES