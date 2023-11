Le nuit des conservatoires 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault, 26 janvier 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Oiseau de nuit, couche-tard, insomniaque ou tout simplement amoureux des arts, ce rendez-vous national est pour vous : le conservatoire ouvre ses portes pour une nouvelle édition. Laissez-vous surprendre par le programme concocté pour vous par les élèves et les professeurs : nocturne romantique ou note baroque, poème déclamé ou sérénade au balcon, entrechats, boîte de jazz, rock au grenier… Les noctambules sont sous une bonne étoile..

2024-01-26 fin : 2024-01-26 22:00:00. .

1 rue Jean Monnet Châtellerault Conservatoire Clément Janequin

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Whether you’re a night owl, a night owl, an insomniac or simply a lover of the arts, this national event is for you: the Conservatoire opens its doors for a new edition. Let yourself be surprised by the program concocted for you by students and teachers: romantic nocturne or baroque note, declaimed poem or balcony serenade, entrechats, jazz box, rock in the attic? Night owls are under a lucky star.

Si es usted noctámbulo, noctámbulo, insomne o simplemente amante de las artes, este acontecimiento nacional es para usted: el Conservatorio abre sus puertas para una nueva edición. Déjese sorprender por el programa confeccionado para usted por los alumnos y profesores: nocturno romántico o nota barroca, poema declamado o serenata en el balcón, entrechats, jazz box, rock en el ático.. Los noctámbulos tienen buena estrella.

Nachtschwärmer, Langschläfer, Schlaflose oder einfach nur Kunstliebhaber – dieses nationale Rendezvous ist für Sie: Das Konservatorium öffnet seine Türen für eine neue Ausgabe. Lassen Sie sich von dem Programm überraschen, das die Schüler und Lehrer für Sie zusammengestellt haben: romantische Nacht oder barocke Note, deklamiertes Gedicht oder Ständchen auf dem Balkon, Tanzeinlagen, Jazzclub, Rock auf dem Dachboden? Nachtschwärmer stehen unter einem guten Stern.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP