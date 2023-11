Soirée grenier 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault, 21 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

C’est la kermesse des musiques actuelles du conservatoire Clément Janequin. Toute l’année, les élèves travaillent, jouent et expérimentent

divers univers musicaux dans la fameuse salle 30 :le grenier du bâtiment de l’horloge.

Avec leurs professeurs, pour vous, ils partagent des morceaux de rock, de soul, de trip hop, de funk et leur chansons favorites.

Venez en famille ou entre amis mais venez nombreux !

Rendez-vous au grenier..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 20:00:00. .

1 rue Jean Monnet Châtellerault Conservatoire Clément Janequin

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



It’s the conservatoire Clément Janequin’s current music fair. Throughout the year, students work, play and experiment

musical universes in the famous Salle 30: the attic of the clock building.

Together with their teachers, they share rock, soul, trip hop, funk and their favorite songs.

Come with family or friends, but come in numbers!

See you in the attic.

Es la feria de la música moderna del conservatorio Clément Janequin. Durante todo el año, los estudiantes trabajan, tocan y experimentan

en la famosa Salle 30: el ático del edificio del reloj.

Junto con sus profesores, compartirán contigo rock, soul, trip hop, funk y sus canciones favoritas.

Ven con tu familia o tus amigos, ¡pero ven en grupo!

Nos vemos en el ático.

Dies ist die Kirmes der aktuellen Musik am Konservatorium Clément Janequin. Das ganze Jahr über arbeiten, spielen und experimentieren die Schüler

verschiedene musikalische Welten in dem berühmten Raum 30: dem Dachboden des Uhrgebäudes.

Mit ihren Lehrern und für Sie teilen sie Stücke aus Rock, Soul, Trip Hop, Funk und ihre Lieblingssongs.

Kommen Sie mit der Familie oder mit Freunden, aber kommen Sie zahlreich!

Wir treffen uns auf dem Dachboden.

