Journées du Patrimoine – Musée Gay Lussac 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat, 16 septembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Les journées du Patrimoine permettent aux visiteurs, de partager la vie et l’oeuvre du grand savant miaulétou Louis-Joseph Gay Lussac qui fut l’un des plus grands savants du XIXème siècle. Quizz, charades, jeux vous permettront de visiter de façon ludique cette Maison des Illustres, avec les commentaires éclairés d’un guide. Possibilités d’expériences..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

1 Rue Jean Giraudoux Musée Gay-Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During Heritage Days, visitors can share in the life and work of Louis-Joseph Gay Lussac, one of the greatest scientists of the 19th century. Quizzes, riddles and games will give you a fun way to visit this Maison des Illustres, with the enlightened commentary of a guide. Experiments available.

Durante las Jornadas del Patrimonio, los visitantes podrán compartir la vida y obra de Louis-Joseph Gay Lussac, uno de los más grandes científicos del siglo XIX. Concursos, adivinanzas y juegos le permitirán visitar de forma lúdica esta Maison des Illustres, con los esclarecedores comentarios de un guía. Experimentos disponibles.

Die Tage des Kulturerbes ermöglichen es den Besuchern, am Leben und Werk des großen Gelehrten Louis-Joseph Gay Lussac teilzuhaben, der einer der größten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts war. Quiz, Scharaden und Spiele ermöglichen es Ihnen, dieses Maison des Illustres auf spielerische Weise und mit den sachkundigen Kommentaren eines Führers zu besichtigen. Möglichkeiten zum Experimentieren.

