Les nuits de la lecture 2024 1 Rue Jean Baudry Guilvinec Catégories d’Évènement: Finistère

Guilvinec Les nuits de la lecture 2024 1 Rue Jean Baudry Guilvinec, 20 janvier 2024, Guilvinec. Guilvinec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 20:30:00 . Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024 au cours de quatre soirées. Elles seront cette année sur le thème du corps. Rejoignez-nous le samedi 20 janvier à l’occasion d’une scène ouverte ! Partagez vos textes préférés ou vos dernier coups de coeurs littéraires, votre le thème choisi cette année est « le corps ». Vous pouvez lire, déclamer, chanter … maximum 3 minutes par lecture dans une ambiance chaleureuse. Inscription souhaitée sur le site de la librairie. .

1 Rue Jean Baudry Café librairie De l’encre à l’écran

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-08 par OT Destination Pays Bigouden Sud Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Guilvinec Autres Code postal 29730 Lieu 1 Rue Jean Baudry Adresse 1 Rue Jean Baudry Café librairie De l’encre à l’écran Ville Guilvinec Departement Finistère Lieu Ville 1 Rue Jean Baudry Guilvinec Latitude 47.7964672 Longitude -4.2803449 latitude longitude 47.7964672;-4.2803449

1 Rue Jean Baudry Guilvinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilvinec/