MEURTRE AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte, 28 octobre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Venez mener l’enquête au château de Terre-Neuve afin de démasquer le coupable..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 20:00:00. .

1 Rue Jarnigande Château de Terre-Neuve

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and investigate the Château de Terre-Neuve to unmask the culprit.

Venga a investigar el Château de Terre-Neuve para desenmascarar al culpable.

Ermitteln Sie im Schloss von Neufundland, um den Täter zu entlarven.

Mise à jour le 2023-10-13 par Vendée Expansion