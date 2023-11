Marché de Noël 1 Rue Jacques Frayer Montargis, 1 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Venez assister au marché de Noël à l’EHPAD de la Boisserie..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

1 Rue Jacques Frayer

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come to the Christmas market at EHPAD de la Boisserie.

Acérquese al mercado navideño del EHPAD de la Boisserie.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt im EHPAD de la Boisserie.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTARGIS