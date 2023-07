Cercle de Femmes – Osmose 1 Rue Isidore Mars Val-de-Scie, 13 septembre 2023, Val-de-Scie.

Le Cercle accueille toutes les femmes désireuses de se rapprocher de la nature à travers cette puissance cyclique qui nous constitue et désireuses de se découvrir, se comprendre, s’éveiller et se révéler.

À chaque Nouvelle Lune, le Cercle se réunit et se déroule en 4 temps

LA ROUE DES DRUIDESSES

Chaque mois, explorons un nouveau secret des traditions celtes et druidiques.

Découvrons comment l’énergie des Druidesses nous invite à renouer avec notre magie ancestrale.

BÂTON DE PAROLE

Temps de partage et d’écoute entre femmes sur l’énergie du mois

LE RITUEL

Pratique de connexion pour recevoir le message des Anciennes grâce à des rituels, des méditations, et d’anciennes pratiques de questionnement.

VOEUX LUNAIRE

La Nouvelle Lune est le moment idéal pour s’ouvrir au renouveau et faire des projets.

Chacune posons notre intention en ce sens pour démarrer un nouveau cycle.

CALENDRIER DU CERCLE

Vendredi 15 Septembre 2023

Samedi 14 Octobre 2023

Lundi 13 Novembre 2023

Mercredi 13 Décembre 2023

Jeudi 11 Janvier 2024

Samedi 10 Février 2024

Dimanche 10 Mars 2024

Lundi 8 Avril 2024

Mercredi 8 Mai 2024

Jeudi 6 Juin 2024

Samedi 6 Juillet 2024

de 20h à 22h (jours de semaine)

de 18h à 20h (samedi et dimanche).

1 Rue Isidore Mars Osmose Sophrologie

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Le Cercle welcomes all women who want to get closer to nature through the cyclical power that constitutes us, and who want to discover, understand, awaken and reveal themselves.

At each New Moon, the Circle meets and unfolds in 4 stages

THE DRUID WHEEL

Each month, we explore a new secret of Celtic and Druid traditions.

Discover how the energy of the Druidesses invites us to reconnect with our ancestral magic.

TALKING STICK

A time for women to share and listen to the energy of the month

THE RITUAL

Connection practice to receive the message of the Elders through rituals, meditations and ancient questioning practices.

LUNAR WISHES

The New Moon is the ideal time to open up to renewal and make plans.

Let’s each set our intention to start a new cycle.

CIRCLE CALENDAR

Friday September 15, 2023

Saturday, October 14, 2023

Monday November 13, 2023

Wednesday December 13, 2023

Thursday, January 11, 2024

Saturday, February 10, 2024

Sunday, March 10, 2024

Monday April 8, 2024

Wednesday May 8th 2024

Thursday, June 6, 2024

Saturday July 6, 2024

8pm to 10pm (weekdays)

6pm to 8pm (Saturday and Sunday)

El Círculo acoge a todas las mujeres que desean acercarse a la naturaleza a través del poder cíclico que nos hace ser quienes somos, y que desean descubrirse, comprenderse, despertar y revelarse.

En cada Luna Nueva, el Círculo se reúne en 4 etapas

LA RUEDA DRUIDA

Cada mes, exploramos un nuevo secreto de las tradiciones celta y druida.

Descubre cómo la energía de las druidas nos invita a reconectar con nuestra magia ancestral.

BASTÓN DE LA PALABRA

Un momento para que las mujeres compartan y escuchen la energía del mes

EL RITUAL

Práctica de conexión para recibir el mensaje de los Ancianos a través de rituales, meditaciones y prácticas ancestrales de cuestionamiento.

LOS DESEOS DE MUNAR

La Luna Nueva es el momento ideal para abrirse a la renovación y hacer planes.

Establezcamos cada uno nuestra intención de comenzar un nuevo ciclo.

CALENDARIO CIRCULAR

Viernes 15 de septiembre de 2023

Sábado 14 de octubre de 2023

Lunes 13 de noviembre de 2023

Miércoles 13 de diciembre de 2023

Jueves 11 de enero de 2024

Sábado 10 de febrero de 2024

Domingo 10 de marzo de 2024

Lunes 8 de abril de 2024

Miércoles 8 de mayo de 2024

Jueves 6 de junio de 2024

Sábado 6 de julio de 2024

de 20.00 a 22.00 horas (días laborables)

de 18.00 a 20.00 horas (sábados y domingos)

Der Kreis empfängt alle Frauen, die sich der Natur durch diese zyklische Kraft, die uns ausmacht, annähern wollen und die sich selbst entdecken, verstehen, erwachen und sich offenbaren möchten.

Bei jedem Neumond trifft sich der Kreis und findet in vier Phasen statt

DAS RAD DER DRUIDINNEN

Lassen Sie uns jeden Monat ein neues Geheimnis der keltischen und druidischen Traditionen erforschen.

Entdecken wir, wie die Energie der Druidinnen uns dazu einlädt, mit unserer uralten Magie wieder in Verbindung zu treten.

REDESTAB

Zeit zum Austausch und Zuhören unter Frauen über die Energie des Monats

LE RITUEL

Verbindungspraxis, um die Botschaft der Ältesten durch Rituale, Meditationen und alte Fragepraktiken zu empfangen.

MONATSWUNSCH

Der Neumond ist der ideale Zeitpunkt, um sich für die Erneuerung zu öffnen und Pläne zu schmieden.

Jeder und jede von uns sollte seine/ihre Absicht in diese Richtung richten, um einen neuen Zyklus zu beginnen.

KREISKALENDER

Freitag, 15. September 2023

Samstag, 14. Oktober 2023

Montag, 13. November 2023

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Donnerstag, 11. Januar 2024

Samstag, 10. Februar 2024

Sonntag, 10. März 2024

Montag, 8. April 2024

Mittwoch, den 8. Mai 2024

Donnerstag, den 6. Juni 2024

Samstag, 6. Juli 2024

von 20:00 bis 22:00 Uhr (Wochentage)

von 18:00 bis 20:00 Uhr (Samstag und Sonntag)

