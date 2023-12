Spectacle « Starsky Minute » 1 rue Henri Sergent Audierne, 28 janvier 2024, Audierne.

Audierne Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28

.

Spectacle en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille

scène nationale, dans le cadre du festival CIRCONOVA.

Starsky est un clown acrobate, un peu naïf mais plein de

bonne volonté. De déconvenues en désillusions, de cascades

loufoques, l’imprévisible Antoine Nicaud tente de sortir de

situations toutes plus absurdes les unes que les autres. Une

comédie foldingue et tonitruante !

De et avec Antoine Nicaud.

Durée : 50 minutes.

Billetterie : Théâtre de Cornouaille : 02 98 55 98 55

billetterie@theatre-cornouaille.fr

.

1 rue Henri Sergent Esquibien

Audierne 29770 Finistère Bretagne



