Spectacle : « le geste du temps » 1 rue Hector Revol – Domaine Revol Saint-Uze Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Uze Spectacle : « le geste du temps » 1 rue Hector Revol – Domaine Revol Saint-Uze, 28 octobre 2023, Saint-Uze. Saint-Uze,Drôme Fantaisie scientifique au sujet du hasard.

Christophe Guétat/ Cie les veilleurs.

2023-10-28 18:30:00 fin : 2023-10-28 . .

1 rue Hector Revol – Domaine Revol Médiathèque Domaine Revol

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Scientific fantasy about chance.

Christophe Guétat/ Cie les veilleurs Una fantasía científica sobre el azar.

Christophe Guétat/ Cie les veilleurs Wissenschaftliche Phantasie über den Zufall.

Christophe Guétat/ Cie les veilleurs Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Uze Autres Lieu 1 rue Hector Revol - Domaine Revol Adresse 1 rue Hector Revol - Domaine Revol Médiathèque Domaine Revol Ville Saint-Uze Departement Drôme Lieu Ville 1 rue Hector Revol - Domaine Revol Saint-Uze latitude longitude 45.184596;4.861844

1 rue Hector Revol - Domaine Revol Saint-Uze Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-uze/