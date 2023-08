Exposition d’art textile 1 rue Hector Revol – Domaine Revol Saint-Uze, 22 août 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

Marie-Josée BARBOYON aime à décrire son activité comme une

nécessité, une réponse à son désir de créer des formes. Elle

intègre un atelier patchwork puis un atelier d’art textile et joue

avec les matières (soie, organza…chanvre, tulle, laine….).

1 rue Hector Revol – Domaine Revol Médiathèque Domaine Revol

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Marie-Josée BARBOYON likes to describe her work as a necessity

a response to her desire to create forms. She

a patchwork workshop, then a textile art workshop, and plays with

with materials (silk, organza, hemp, tulle, wool, etc.)

A Marie-Josée BARBOYON le gusta describir su trabajo como una necesidad, una respuesta a su deseo de crear formas

una respuesta a su deseo de crear formas. Ella

un taller de patchwork, luego un taller de arte textil, y juega con materiales

con materiales (seda, organza, cáñamo, tul, lana, etc.)

Marie-Josée BARBOYON beschreibt ihre Tätigkeit gerne als eine

notwendigkeit, eine Antwort auf ihren Wunsch, Formen zu schaffen. Sie

sie besucht ein Patchwork-Atelier und später ein Textilkunst-Atelier

mit Materialien (Seide, Organza, Hanf, Tüll, Wolle usw.)

