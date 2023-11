Marché de Noël 1 rue Guy Môquet Désertines, 1 décembre 2023, Désertines.

Désertines,Allier

L’association Art et Culture organise son 24ème marché de Noël..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

1 rue Guy Môquet Salle Germinal

Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Art et Culture association organizes its 24th Christmas market.

La asociación Art et Culture organiza su 24º mercado navideño.

Der Verein Art et Culture organisiert seinen 24. Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-11-06 par OTI Vallée du Coeur de France