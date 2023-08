Théâtre : Salle des fêtes 1 Rue Guy Môquet Désertines, 11 octobre 2023, Désertines.

Désertines,Allier

Écrit et mis en scène par Baptiste Amann.

Pour épargner à son frère, atteint de troubles psychiatriques, une énième hospitalisation, Marion et sa compagne Suzanne décident de l’associer à leur nouveau projet de vie :.

1 Rue Guy Môquet Salle Germinal

Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Written and directed by Baptiste Amann.

To spare her brother, who suffers from psychiatric disorders, yet another hospitalization, Marion and her partner Suzanne decide to involve him in their new life project:

Escrita y dirigida por Baptiste Amann.

Para evitar una nueva hospitalización de su hermano, que sufre problemas psiquiátricos, Marion y su compañera Suzanne deciden implicarlo en su nuevo proyecto de vida:

Geschrieben und inszeniert von Baptiste Amann.

Um ihrem psychisch kranken Bruder den x-ten Krankenhausaufenthalt zu ersparen, beschließen Marion und ihre Lebensgefährtin Suzanne, ihn in ihren neuen Lebensentwurf einzubeziehen:

