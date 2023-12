Soirée année 80 décembre 2023 1 Rue Gustave Eiffel Château-Thierry Catégories d’Évènement: Aisne

Château-Thierry Soirée année 80 décembre 2023 1 Rue Gustave Eiffel Château-Thierry, 22 décembre 2023, Château-Thierry. Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 22:00:00

fin : 2023-12-23 03:00:00 Soirée disco année 1980.

Soirée disco année 1980

La Fontaine à Bière de Château-Thierry vous invite à sa soirée année 80 le 22 décembre 2023 de 22h30 à 3h. Durant la soirée, une restauration sur place et des bières et cocktails seront mis à votre disposition.

*attention l’abus d’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération Un DJ et des luminaires ainsi qu’une boule disco permettront d’animer cette soirée année 80 ! Les places sont limitées et votre sécurité vous est assurée. 3.9 .

1 Rue Gustave Eiffel

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-15 par SIM Hauts-de-France – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Code postal 02400 Lieu 1 Rue Gustave Eiffel Adresse 1 Rue Gustave Eiffel Ville Château-Thierry Departement Aisne Lieu Ville 1 Rue Gustave Eiffel Château-Thierry Latitude 49.03464 Longitude 3.38938 latitude longitude 49.03464;3.38938

1 Rue Gustave Eiffel Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/