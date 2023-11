Noël au centre socioculturel Saint-Exupéry 1 Rue Gustav Priés Yvetot, 9 décembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Le centre socioculturel Saint-Exupéry vous invite à célébrer Noël avec un spectacle à 10h30 et des ateliers, un goûter et la visite du Père Noël. Spectacle à partir de 14h..

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 . .

1 Rue Gustav Priés

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The Saint-Exupéry sociocultural center invites you to celebrate Christmas with a show at 10:30 am, workshops, a snack and a visit from Santa Claus. Show from 2pm.

El centro sociocultural Saint-Exupéry le invita a celebrar la Navidad con un espectáculo a las 10.30 h, talleres, una merienda y la visita de Papá Noel. Espectáculo a partir de las 14 h.

Das soziokulturelle Zentrum Saint-Exupéry lädt Sie ein, Weihnachten zu feiern, mit einer Aufführung um 10:30 Uhr und Workshops, einem Imbiss und dem Besuch des Weihnachtsmanns. Aufführung ab 14 Uhr.

