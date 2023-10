Cuisinez la Normandie – Atelier zéro déchet 1 Rue Gustav Priés Yvetot, 9 novembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

« Cuisinez la Normandie » est une opération proposée par la Région Normandie. Les objectifs sont multiples : sensibiliser le grand public à la cuisine saine, locale et de qualité ; apprendre à cuisiner soi-même ; valoriser le savoir-faire ; valoriser les produits normands ; fédérer les acteurs locaux de l’alimentation. Le centre socioculturel Saint-Exupéry participe à ce programme en organisant un atelier où vous cuisinerez en mode zéro déchet et où vous dégusterez ensuite vos préparations..

2023-11-09 09:00:00 fin : 2023-11-09 12:00:00

1 Rue Gustav Priés

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



« Cuisinez la Normandie » is an operation proposed by the Normandy Region. It has a number of objectives: to raise public awareness of healthy, local, quality cuisine; to teach people to cook for themselves; to promote know-how; to promote Normandy products; to federate local food industry players. The Saint-Exupéry socio-cultural center is taking part in this program by organizing a workshop where you can cook in zero-waste mode and then taste your preparations.

« Cuisinez la Normandie » es una iniciativa de la Región de Normandía. Tiene varios objetivos: sensibilizar a la opinión pública sobre la cocina sana, local y de calidad; enseñar a cocinar por uno mismo; promover los conocimientos técnicos; dar a conocer los productos de Normandía; y reunir a los agentes locales del sector alimentario. El centro sociocultural Saint-Exupéry participa en este programa organizando un taller en el que se podrá cocinar en modo residuo cero y después degustar las preparaciones.

« Cuisine la Normandie » ist eine von der Region Normandie vorgeschlagene Aktion. Die Ziele sind vielfältig: Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für gesunde, lokale und qualitativ hochwertige Küche; Lernen, selbst zu kochen; Aufwertung des Know-hows; Aufwertung der normannischen Produkte; Zusammenschluss der lokalen Akteure im Bereich Ernährung. Das soziokulturelle Zentrum Saint-Exupéry nimmt an diesem Programm teil und organisiert einen Workshop, in dem Sie im Zero-Waste-Modus kochen und anschließend Ihre Zubereitungen verkosten.

