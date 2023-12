Elocutions : Damien Noury 1 Rue Guérinet Erquy, 21 janvier 2024, Erquy.

Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2024-01-21 17:00:00

fin : 2024-01-21 18:30:00

Seul en scène slam

Figure notoire de la scène slam française, Damien Noury revient aux sources de son parcours de poète de l’oralité, en proposant ce seul en scène slamé, sous la forme d’une plongée dans ses élocutions. Un récit distillé autour d’une sélection de textes écrits et performés ces quinze dernières années. Une langue sensible et aiguisée, complice et lucide, intime et engagée…

De et par Damien Noury

Regard complice : Pauline Balthazar Cabioc’h

Production : Uppercut Prod, Département des Côtes d’Armor, Ville de St Brieuc

Sur inscription.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des Nuits de la Lecture,.

1 Rue Guérinet Bibliothèque le Blé en Herbe

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne



