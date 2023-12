Jeu de piste : « A moelle ! Os court ! Police ! » 1 rue Guérinet Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:30:00

fin : 2024-01-20 . À l’occasion des Nuits de la Lecture 2024, la bibliothèque propose un jeu de piste ludique sur la thématique du corps. Les enfants devront résoudre de nombreuses énigmes en un temps limité pour reconstituer un… squelette ! Pour les enfants de 8 à 10 ans. Gratuit, sur inscription. Visuels et citation extraits de l’album Os court de Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet .

