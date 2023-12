Ciné-Goûter 1 rue Guérinet Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Ciné-Goûter 1 rue Guérinet Erquy, 28 décembre 2023, Erquy. Erquy Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:00:00

fin : 2023-12-28 17:00:00 . « Des manteaux ? En peaux de toutous ? » La bibliothèque propose aux enfants un ciné-goûter pendant les vacances, l’occasion de voir un dessin animé en dehors du cadre familial et entre copains. Alors, certes, ni les conditions de projection ni celles de visionnage ne seront comparables à celles du cinéma (fermé pour travaux), mais pour pallier aux fauteuils moelleux, plaids, coussins et doudous sont les bienvenus pour créer une ambiance « cocoon » propice à l’immersion dans un grand classique du cinéma d’animation ! La projection sera suivie d’un goûter Gratuit, sur inscription à partir de 8 ans (jauge limitée) .

1 rue Guérinet Bibliothèque : le Blé en Herbe

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Code postal 22430 Lieu 1 rue Guérinet Adresse 1 rue Guérinet Bibliothèque : le Blé en Herbe Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville 1 rue Guérinet Erquy Latitude 48.630712 Longitude -2.462298 latitude longitude 48.630712;-2.462298

1 rue Guérinet Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/