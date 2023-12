Parcours Saint Marc – Lire l’évangile de Marc 1 rue grenier sur l’eau Paris Catégorie d’Évènement: Paris Parcours Saint Marc – Lire l’évangile de Marc 1 rue grenier sur l’eau Paris, 18 janvier 2024 19:00, Paris. Parcours Saint Marc – Lire l’évangile de Marc 18 janvier – 21 mars 2024, les jeudis 1 rue grenier sur l’eau sur inscription Quoi ?

4 rencontres pour aider à lire l’évangile selon saint Marc

en étant accompagné dans sa lecture

Quand ?

– Les jeudis 18 janvier, 8 février, 21 mars et le mercredi 3 avril 2024, de 20h00 à 21h30

– entre chaque rencontre, la possibilité de poser des questions, soit par Whatsapp, soit par mail

Où ?

en salle Béthanie (1 Rue Grenier sur l’Eau, 75004 Paris)

Pour vous inscrire :

– envoyer un mail à : marc.fontenay2021@gmail.com

– en précisant « Marc Saint-Gervais »

Contact : Philippe Levé 06 74 38 48 28

