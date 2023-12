Les Improbables d’Hiver 1 Rue Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe, 4 décembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Les Improbables sont des rendez-vous organisés pour rythmer les saisons, une grande fête dans laquelle peuvent se retrouver les petits et les grands pour passer un moment joyeux, partager et se rencontrer autour de différents objets artistiques. Un rendez-vous pour valoriser le travail artistique sous différentes formes : lectures, films documentaires, extraits de spectacles, sortie publique de travaux, coups de pouce aux groupes amateurs … Gratuit, ouvert à tous, avec possibilité d’un repas chaud à prix libre.

Programmation à définir prochainement..

1 Rue Gérard Philipe Centre Gérard Philipe

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Improbables are a series of events organized to punctuate the seasons, a big party where young and old can come together to spend a joyful moment, sharing and meeting around different artistic objects. A rendez-vous to promote artistic work in a variety of forms: readings, documentary films, extracts from shows, public release of work, support for amateur groups? Free, open to all, with the option of a free hot meal.

Program to be announced.

Les Improbables son una serie de eventos organizados para puntuar las estaciones, una gran fiesta donde jóvenes y mayores pueden reunirse para pasar un momento feliz, compartiendo y encontrándose en torno a diferentes objetos artísticos. Es una ocasión para dar a conocer el trabajo artístico en diversas formas: lecturas, documentales, extractos de espectáculos, representaciones públicas de obras, apoyo a grupos de aficionados.. Gratuito, abierto a todos, con posibilidad de comida caliente gratuita.

Programa por determinar.

Les Improbables sind organisierte Treffen, die den Jahreszeiten ihren Rhythmus geben, ein großes Fest, in dem sich Groß und Klein treffen können, um eine fröhliche Zeit zu verbringen, zu teilen und sich um verschiedene künstlerische Objekte herum zu begegnen. Ein Rendezvous, um die künstlerische Arbeit in verschiedenen Formen aufzuwerten: Lesungen, Dokumentarfilme, Auszüge aus Aufführungen, öffentliche Vorstellung von Arbeiten, Anstöße für Amateurgruppen? Kostenlos, für alle offen, mit der Möglichkeit einer warmen Mahlzeit zu einem freien Preis.

Programm wird in Kürze festgelegt.

