CONCERT DE NOËL 1 rue Gaston Lelorain Clermont-en-Argonne, 16 décembre 2023, Clermont-en-Argonne.

Clermont-en-Argonne,Meuse

La Fête musicale de la Forêt organise son concert de Noël et vous propose une interprétation du Quatuor de Claude Bebussy et du Quatuor de Maurice Ravel, 2 oeuvres mythiques du tout début du XXème siècle français.

Vous pourrez ainsi écouter Brusk Zanganeh au premier violon, Johannes Scicco-Schantz au second violon, Arthur Bedouelle à l’alto et Ella Rundle au violoncelle.. Tout public

Samedi 2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . 15 EUR.

1 rue Gaston Lelorain Chapelle Sainte-Marie

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



La Fête musicale de la Forêt organizes its Christmas concert with a performance of Claude Bebussy’s Quartet and Maurice Ravel’s Quartet, 2 legendary works from the early 20th century in France.

Listen to Brusk Zanganeh on first violin, Johannes Scicco-Schantz on second violin, Arthur Bedouelle on viola and Ella Rundle on cello.

La Fête musicale de la Forêt organiza su concierto de Navidad con la interpretación del Cuarteto de Claude Bebussy y el Cuarteto de Maurice Ravel, 2 obras legendarias de principios del siglo XX en Francia.

Podrá escuchar a Brusk Zanganeh al primer violín, Johannes Scicco-Schantz al segundo violín, Arthur Bedouelle a la viola y Ella Rundle al violonchelo.

Die Fête musicale de la Forêt organisiert ihr Weihnachtskonzert und bietet Ihnen eine Interpretation des Quartetts von Claude Bebussy und des Quartetts von Maurice Ravel, 2 legendäre Werke aus dem frühen 20. französischen Jahrhundert.

Jahrhunderts. Sie werden Brusk Zanganeh an der ersten Violine, Johannes Scicco-Schantz an der zweiten Violine, Arthur Bedouelle an der Viola und Ella Rundle am Violoncello hören.

