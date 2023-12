Patrimoine sur le Pouce – La Maison Labasse 1 Rue Gambetta Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

2024-02-06 12:30:00

fin : 2024-02-06 13:00:00 Profitez de la pause du midi pour découvrir la maison Labasse, immeuble de rapport aux proportions monumentales, construit à la fin du XIXe siècle par l’architecte Gabriel Lagrange pour Edmond Labasse, entrepreneur dans le bâtiment et conseiller municipal. Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux.

1 Rue Gambetta

Périgueux 24000

