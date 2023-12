RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU CAFE OZ RED CARPET PARTY 1 Rue Gabriel Péri Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU CAFE OZ RED CARPET PARTY 1 Rue Gabriel Péri Toulouse, 31 décembre 2023, Toulouse. Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 05:00:00 Prépare-vous à célébrer la nouvelle année sous les feux des projecteurs, où la star c’est vous ! Le tapis rouge est déroulé et les confettis sont prêts !.

Prépare-vous à célébrer la nouvelle année sous les feux des projecteurs, où la star c’est vous ! Le tapis rouge est déroulé et les confettis sont prêts !

La dream team du Café Oz Toulouse vous prépare une soirée étincelante pour finir l’année en beauté. Coté dresscode, robe longue et smoking ! Au programme: Dj set by Naxsy dès 23h, goodies et photographe ! 20 EUR.

1 Rue Gabriel Péri CAFE OZ

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Code postal 31000 Lieu 1 Rue Gabriel Péri Adresse 1 Rue Gabriel Péri CAFE OZ Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville 1 Rue Gabriel Péri Toulouse Latitude 43.60559 Longitude 1.44976 latitude longitude 43.60559;1.44976

1 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/