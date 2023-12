Atelier créatif : peinture sur galets 1 rue Gabriel Charretier Castelmoron-sur-Lot, 9 décembre 2023 10:00, Castelmoron-sur-Lot.

Castelmoron-sur-Lot,Lot-et-Garonne

La médiathèque de Castelmoron propose un atelier créatif de peintures sur galets, sur le thème de Noël !

À partir de 6 ans.

Réservation préalable..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. EUR.

1 rue Gabriel Charretier Médiathèque

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Castelmoron mediatheque offers a creative pebble painting workshop on the theme of Christmas!

Ages 6 and up.

Prior booking required.

La mediateca de Castelmoron propone un taller de pintura creativa con guijarros sobre el tema de la Navidad

Para niños a partir de 6 años.

Se requiere reserva previa.

Die Mediathek von Castelmoron bietet einen kreativen Workshop zur Bemalung von Kieselsteinen zum Thema Weihnachten an!

Ab 6 Jahren.

Vorherige Reservierung.

