Meurthe-et-Moselle HUIT CLOS 1 rue Frères Marcon Brainville, 13 octobre 2023, Brainville. Brainville,Meurthe-et-Moselle Pièce de théâtre HUIT CLOS de Jean Paul SARTRE

Mise en scène par La Schola d’Ethis. Tout public

Vendredi 2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 23:00:00. 5 EUR.

1 rue Frères Marcon Salle communale

Brainville 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Play HUIT CLOS by Jean Paul SARTRE

Directed by La Schola d’Ethis Obra HUIT CLOS de Jean Paul SARTRE

Dirigida por La Schola d’Ethis Theaterstück HUIT CLOS von Jean Paul SARTRE

Mise à jour le 2023-10-10 par MILTOL

