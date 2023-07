Nos quartiers d’été – fête de quartier 1 Rue Fréderic Chopin, Wattrelos Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Nos quartiers d'été – fête de quartier
Vendredi 21 juillet, 14h00
1 Rue Fréderic Chopin, Wattrelos
restauration sur place 3€ – animations gratuites
Venez passer un moment sportif en famille !

Activités au programme : handfit, quizz, cecifoot, maquillage, badminton, pêche aux canards, volleyball, château gonflable 1 Rue Fréderic Chopin, Wattrelos 1 Rue Fréderic Chopin, Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 45 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

