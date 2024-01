Danse : 10th anniversary tour – Tap Factory 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur, samedi 3 février 2024.

Harfleur Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

C’est une grande fierté pour La Forge que d’accueillir La Troupe Tap Factory ! En tournée dans le monde entier, elle fera une escale à Harfleur avant de traverser La Manche pour une nouvelle tournée chez nos voisins anglais.

Vincent Pausanias, chorégraphe et metteur en scène, a voulu créer un show qui mettrait en valeur la magie des rythmes à son plus haut niveau technique.

Bien plus qu’un spectacle de percussions urbaines, Vincent a utilisé son expérience en tant que réalisateur de nombreux spectacles pour fusionner ces disciplines du spectacle vivant telles les percussions, les acrobaties au sol et aériennes, le hip-hop et la comédie, pour apporter une autre dimension à Tap Factory.

Cette fusion entre tous ces artistes étonnants, parmi les meilleurs dans leurs propres disciplines et complètement polyvalents, crée un spectacle unique où performances incroyables, rythmes prenants, énergie positive et poésie se combinent liés par un grand sens de la comédie et de l’humour.

Un grand spectacle rapide, drôle, puissant, étonnant et sexy, du pur plaisir !

Tout public.

Informations – réservations au 02 35 13 30 09.

C’est une grande fierté pour La Forge que d’accueillir La Troupe Tap Factory ! En tournée dans le monde entier, elle fera une escale à Harfleur avant de traverser La Manche pour une nouvelle tournée chez nos voisins anglais.

Vincent Pausanias, chorégraphe et metteur en scène, a voulu créer un show qui mettrait en valeur la magie des rythmes à son plus haut niveau technique.

Bien plus qu’un spectacle de percussions urbaines, Vincent a utilisé son expérience en tant que réalisateur de nombreux spectacles pour fusionner ces disciplines du spectacle vivant telles les percussions, les acrobaties au sol et aériennes, le hip-hop et la comédie, pour apporter une autre dimension à Tap Factory.

Cette fusion entre tous ces artistes étonnants, parmi les meilleurs dans leurs propres disciplines et complètement polyvalents, crée un spectacle unique où performances incroyables, rythmes prenants, énergie positive et poésie se combinent liés par un grand sens de la comédie et de l’humour.

Un grand spectacle rapide, drôle, puissant, étonnant et sexy, du pur plaisir !

Tout public.

Informations – réservations au 02 35 13 30 09.

.

1 Rue Frédéric Chopin La Forge

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie