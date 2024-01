Théâtre : Le Dindon 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur, samedi 27 janvier 2024.

Harfleur Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Dans le cadre du Festival de Théâtre Côté Cour, Côté Jardin.

Cie Traitement de Textes, d’après la comédie de Georges Feydeau.

« Le Dindon » dont le rythme vif, l’enchaînement des scènes, les rebondissements et les situations cocasses déclenchent l’hilarité. L’adultère en est le thème principal, les mensonges et les tromperies révèlent la lâcheté et la mesquinerie des personnages. Qui sera le dindon de cette farce ? Georges Feydeau ne se prive pas pour ridiculiser tous ses personnages mais un seul sera « Le dindon » !

A partir de 16 ans.

Informations – réservations au 02 35 13 30 09.

Dans le cadre du Festival de Théâtre Côté Cour, Côté Jardin.

Cie Traitement de Textes, d’après la comédie de Georges Feydeau.

« Le Dindon » dont le rythme vif, l’enchaînement des scènes, les rebondissements et les situations cocasses déclenchent l’hilarité. L’adultère en est le thème principal, les mensonges et les tromperies révèlent la lâcheté et la mesquinerie des personnages. Qui sera le dindon de cette farce ? Georges Feydeau ne se prive pas pour ridiculiser tous ses personnages mais un seul sera « Le dindon » !

A partir de 16 ans.

Informations – réservations au 02 35 13 30 09.

.

1 Rue Frédéric Chopin La Forge

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie