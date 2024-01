Théâtre : Embrasse ta mère 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur, jeudi 25 janvier 2024.

Harfleur Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25

Dans le cadre du Festival de Théâtre Côté Cour, Côté Jardin.

De Karine Dubernet avec la complicité de Sherazade Khalladi.

Avec Karine Dubernet & Marie-Hélène Lentini.

Mise en scène Michel Fau avec le soutien de l’ADAM.

Yolande, c’est cette mère envahissante et limite abusive, que l’on n’aurait pas voulu avoir. Celle qui vous pompe votre énergie, celle qui met le doigt pile là où il ne faudrait pas. Et ces talents, Yolande les exerce avec un malin plaisir sur sa fille un peu empotée, Nina. La mère et la fille vont devoir parcourir ensemble quelques kilomètres parsemés d’étapes, de joutes verbales et autres échanges musclés, qui finalement cachent un amour profond qu’aucune des deux n’arrive à exprimer.

Tout public.

Informations – réservations au 02 35 13 30 09.

Dans le cadre du Festival de Théâtre Côté Cour, Côté Jardin.

De Karine Dubernet avec la complicité de Sherazade Khalladi.

Avec Karine Dubernet & Marie-Hélène Lentini.

Mise en scène Michel Fau avec le soutien de l’ADAM.

Yolande, c’est cette mère envahissante et limite abusive, que l’on n’aurait pas voulu avoir. Celle qui vous pompe votre énergie, celle qui met le doigt pile là où il ne faudrait pas. Et ces talents, Yolande les exerce avec un malin plaisir sur sa fille un peu empotée, Nina. La mère et la fille vont devoir parcourir ensemble quelques kilomètres parsemés d’étapes, de joutes verbales et autres échanges musclés, qui finalement cachent un amour profond qu’aucune des deux n’arrive à exprimer.

Tout public.

Informations – réservations au 02 35 13 30 09.

.

1 Rue Frédéric Chopin La Forge

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie