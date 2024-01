Théâtre : Le père 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur, vendredi 19 janvier 2024.

Harfleur Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Dans le cadre du Festival de Théâtre Côté Cour, Côté Jardin.

Par Tadam ! Cie, d’après l’oeuvre de Florian Zeller.

Anne essaie de s’occuper de son père, de plus en plus dépendant à cause d’une mémoire défaillante. Les aides-soignantes se succèdent, découragées par son caractère irascible. Les souvenirs se disloquent peu à peu. L’auteur propose te tenter l’expérience de la désorientation, de la confrontation à l’incohérence et de traverser ce labyrinthe intérieur, comme si l’on était dans le cerveau de cet être dont la réalité se brise sous nos yeux.

A partir de 16 ans.

Informations – réservations au 02 35 13 30 09.

1 Rue Frédéric Chopin La Forge

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



