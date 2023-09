Théâtre participatif : Une sale affaire à La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur, 14 octobre 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Afin de lancer cette nouvelle saison, quoi de plus original que d’être vous-même acteurs !

Menez l’enquête en équipe, interrogez, de lieu en lieu, les suspects présents et découvrez ainsi des espaces de La Forge habituellement fermés au public. « Le mystère s’épaissit à La Forge… Un horrible crime a eu lieu, mettant toute l’équipe de la salle en émoi… Et pourtant : Il ne faudra se fier à personne lors de l’enquête dont vous serez le détective. Mettez votre imperméable à la Columbo, munissez- vous de la loupe de Sherlock Holmes, frottez votre moustache d’Hercule Poirot pour déceler le vrai du faux ! Interrogez les suspects, mais méfiez-vous des sourires et des faux-semblants, relevez les indices, accumulez les preuves… Et surtout, soyez astucieux pour découvrir le fin mot de toute l’histoire ! »

A l’issue de l’enquête, la saison culturelle sera présentée.

par Touches d’Histoire en collaboration avec les services culturel, patrimoine et tourisme de la ville

Gratuit, sur inscription au 02 35 13 30 09.

À partir de 16 ans..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 . .

1 Rue Frédéric Chopin La Forge

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



To launch this new season, what could be more original than to be actors yourself?

Lead the investigation as a team, questioning the suspects from place to place, and discovering areas of La Forge usually closed to the public. « The mystery thickens at La Forge… A horrific crime has been committed, sending the entire team into a frenzy… And yet: you’ll have to trust no one in this investigation in which you’ll be the detective. Put on your Columbo raincoat, grab your Sherlock Holmes magnifying glass and rub your Hercule Poirot moustache to find out what’s real and what’s not! Interrogate suspects, but beware of smiles and pretense, pick up clues, accumulate evidence… And above all, be astute enough to get to the bottom of it all! »

At the end of the investigation, the cultural season will be presented.

by Touches d?Histoire in collaboration with the town’s cultural, heritage and tourism departments

Free, registration required on 02 35 13 30 09.

Ages 16 and up.

Para inaugurar esta nueva temporada, ¿qué puede haber más original que ser los propios actores?

Dirige la investigación en equipo, interrogando a los sospechosos de un lugar a otro y descubriendo zonas de La Forge que suelen estar cerradas al público. « El misterio se complica en La Forge… Se ha cometido un crimen espantoso que ha desatado el frenesí en todo el equipo… Y sin embargo: no debe confiar en nadie en esta investigación en la que usted será el detective. Ponte tu traje de Columbo, coge tu lupa de Sherlock Holmes y frota tu bigote de Hércules Poirot para descubrir al verdadero culpable Interroga a los sospechosos, pero ten cuidado con las sonrisas y los fingimientos, recoge las pistas, reúne las pruebas… Y, sobre todo, ¡sé lo bastante listo para llegar al fondo de la historia!

Al final de la investigación, se presentará la temporada cultural.

por Touches d’Histoire en colaboración con los departamentos de cultura, patrimonio y turismo de la ciudad

Gratuito, previa inscripción en el 02 35 13 30 09.

Edad mínima 16 años.

Um die neue Staffel zu eröffnen, gibt es nichts Originelleres, als selbst Schauspieler zu sein!

Führen Sie die Ermittlungen im Team, befragen Sie von Ort zu Ort die anwesenden Verdächtigen und entdecken Sie so die Räume von La Forge, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen sind. « Das Geheimnis um La Forge verdichtet sich… Ein schreckliches Verbrechen hat stattgefunden, das die gesamte Belegschaft in Aufruhr versetzt… Und doch: Sie dürfen niemandem trauen, wenn Sie als Detektiv ermitteln. Ziehen Sie Ihren Columbo-Regenmantel an, nehmen Sie die Lupe von Sherlock Holmes und reiben Sie sich den Schnurrbart von Hercule Poirot, um das Wahre vom Falschen zu unterscheiden! Verhören Sie Verdächtige, aber hüten Sie sich vor Lächeln und Vorspiegelung falscher Tatsachen, suchen Sie nach Hinweisen, sammeln Sie Beweise… Und vor allem: Sei schlau, um das Ende der Geschichte aufzudecken!

Am Ende der Untersuchung wird die kulturelle Saison vorgestellt.

von Touches d’Histoire in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Kultur, Kulturerbe und Tourismus der Stadt

Kostenlos, nach Anmeldung unter 02 35 13 30 09.

Ab 16 Jahren.

