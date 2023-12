Der Lauf* (le cours des choses) 1 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 11 janvier 2024, Montargis.

Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-11

fin : 2024-01-12

De l’absurde, quelques coups d’éclats et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée : Der Lauf c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par un jongleur qui nous entraine dans un univers joyeusement insolite..

De l’absurde, quelques coups d’éclats et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée : Der Lauf c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par un jongleur qui nous entraine dans un univers joyeusement insolite.

Dans une ambiance étonnante, coiffé d’un sceau sur la tête, ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… A part vous peut-être ?

21 EUR.

1 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-10 par OT MONTARGIS