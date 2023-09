Concert de Rock celtique 1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

Montargis Concert de Rock celtique 1 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 7 octobre 2023, Montargis. Montargis,Loiret Venez écouter un concert de Rock celtique..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

1 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and enjoy a Celtic Rock concert. Ven a disfrutar de un concierto de Rock Celta. Hören Sie sich ein Konzert mit keltischem Rock an. Mise à jour le 2023-09-18 par OT MONTARGIS Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Montargis Autres Lieu 1 Rue Franklin Roosevelt Adresse 1 Rue Franklin Roosevelt Ville Montargis Departement Loiret Lieu Ville 1 Rue Franklin Roosevelt Montargis latitude longitude 48.00148;2.73346

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/