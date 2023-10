PIÈCE THÉÂTRALE ‘ LA MARMITE DE KOKA MBALA’ 1 rue François Blaudez Épinal, 20 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

« La Marmite de Koka Mbal » cette pièce de l’auteur Guy Menga, écrite en 1969 et primée en 1976 ,est devenue un classique du théâtre africain. L’action se situe dans un des petits royaumes qui morcelaient le Congo. Dans la cité capitale Koka Mbala les lois étaient rigides et les juges inflexibles et impitoyables particulièrement envers les femmes et les jeunes.

Venez découvrir au Théâtre Municipal d’Epinal cette représentation qui résonne avec notre époque, offrant une réflexion profonde et une expérience théâtrale enrichissante. Un mini débat sera proposé pour celles et ceux qui le souhaitent.

L’entrée est libre ainsi que la participation qui sera au profit du CCFD Terre Solidaire, 1ère ONG de Solidarité Internationale qui lutte contre la faim dans le monde.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 22:15:00. 0 EUR.

1 rue François Blaudez Théâtre Municipal d’Epinal,

Épinal 88000 Vosges Grand Est



guy Menga?s play « La Marmite de Koka Mbal », written in 1969 and awarded a prize in 1976, has become a classic of African theater. The action takes place in one of the small kingdoms that divided the Congo. In the capital city of Koka Mbala, the laws were rigid and the judges inflexible and ruthless, particularly towards women and young people.

Join us at the Théâtre Municipal d?Epinal for a performance that resonates with our times, offering deep reflection and an enriching theatrical experience. A mini-debate will be held for those who wish to take part.

Admission is free, as is participation, which will go to the benefit of CCFD Terre Solidaire, the 1st international solidarity NGO fighting hunger worldwide.

« La Marmite de Koka Mbal », escrita en 1969 y premiada en 1976, se ha convertido en un clásico del teatro africano. La obra está ambientada en uno de los pequeños reinos que dividían el Congo. En la capital, Koka Mbala, las leyes eran rígidas y los jueces inflexibles y despiadados, sobre todo con las mujeres y los jóvenes.

Acérquese al Teatro Municipal de Épinal para asistir a una representación que resuena en nuestros días, ofreciendo una reflexión profunda y una experiencia teatral enriquecedora. También habrá un minidebate para quienes deseen participar.

La entrada es gratuita, al igual que la participación, que será a beneficio del CCFD Terre Solidaire, la principal ONG de solidaridad internacional que lucha contra el hambre en el mundo.

das Stück « La Marmite de Koka Mbal » des Autors Guy Menga, das 1969 geschrieben und 1976 ausgezeichnet wurde, ist zu einem Klassiker des afrikanischen Theaters geworden. Die Handlung ist in einem der kleinen Königreiche angesiedelt, die den Kongo zerteilten. In der Hauptstadt Koka Mbala waren die Gesetze streng und die Richter unnachgiebig und unbarmherzig, besonders gegenüber Frauen und Jugendlichen.

Entdecken Sie im Stadttheater von Epinal diese Aufführung, die in unsere Zeit passt und eine tiefe Reflexion und eine bereichernde Theatererfahrung bietet. Für diejenigen, die es wünschen, wird eine Mini-Debatte angeboten.

Der Eintritt ist frei und die Teilnahmegebühr kommt CCFD Terre Solidaire zugute, der führenden NGO für internationale Solidarität, die den Hunger in der Welt bekämpft.

