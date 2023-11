Exposition « Nature Bigourdane » par Killian Herbreteau 1 rue Ferrère Tarbes, 5 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir les photographies de Killian Herbreteau du mardi au samedi de 10h30 à 18h30.

Chou. est un salon de thé atypique et familial qui propose une variété de pâtisseries sucrées et salées à déguster sur place ou à emporter tout au long de la journée..

2023-12-05 fin : 2024-01-05

1 rue Ferrère TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover Killian Herbreteau’s photographs from Tuesday to Saturday, 10:30 am to 6:30 pm.

Chou. is an atypical family-run tearoom offering a variety of sweet and savoury pastries to eat in or take away all day long.

Venga a descubrir las fotografías de Killian Herbreteau de martes a sábado de 10.30 a 18.30 h.

Chou. es un original salón de té familiar que ofrece una gran variedad de pasteles dulces y salados para comer o llevar durante todo el día.

Entdecken Sie die Fotografien von Killian Herbreteau von Dienstag bis Samstag von 10:30 bis 18:30 Uhr.

Chou. ist ein atypischer und familiärer Teesalon, der den ganzen Tag über eine Vielzahl an süßen und herzhaften Backwaren anbietet, die Sie vor Ort genießen oder mitnehmen können.

