Mixlab in fest 1, rue Fernand de Lesseps, 1 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pop est pus qu’heureux de ous annoncer la première édition de son festival de musique électronique..

2023-07-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-01 00:00:00. EUR.

1, rue Fernand de Lesseps Pop Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pop is more than happy to announce the first edition of its electronic music festival.

Pop se complace en anunciar la primera edición de su festival de música electrónica.

Pop ist überglücklich, Ihnen die erste Ausgabe seines Festivals für elektronische Musik ankündigen zu können.

