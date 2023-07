Atelier de typographie Æncrages & co 1 rue Faivre d’Esnans Baume-les-Dames, 3 juillet 2023, Baume-les-Dames.

Baume-les-Dames,Doubs

Les ateliers « Æncrages &Co » abritent la maison des arts typographiques avec des visites commentées possibles de l’activité de cette association..

1 rue Faivre d’Esnans

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The « Æncrages &Co » workshops house the typographic arts house with possible guided tours of the association’s activities.

Los talleres « Æncrages &Co » albergan la casa de artes tipográficas con posibles visitas guiadas a las actividades de la asociación.

Die Ateliers « Æncrages &Co » beherbergen das Haus der typografischen Künste mit möglichen kommentierten Besichtigungen der Aktivitäten dieses Ve…

