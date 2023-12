Concert | Pierre Perret en concert 1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise Catégories d’Évènement: NOGENT-SUR-OISE

Oise Concert | Pierre Perret en concert 1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise, 14 janvier 2024, Nogent-sur-Oise. Nogent-sur-Oise Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 18:00:00 . Pierre Perret sera en Gala de bienfaisance à Nogent-sur-Oise, au Château des Rochers, le dimanche 14 janvier 2024, à 16h. Pierre Perret promène sa « vieille carcasse » sur les routes de France. Il fait une halte à Nogent-sur-Oise, en proposant un concert sous la forme d’un gala de bienfaisance, dont les bénéfices seront reversés à l’association Louis Carlesimo, association qui vient en aide aux enfants gravement malades.

L’occasion de l’entendre interpréter ses plus grands titres en compagnie de 4 musiciens, mais aussi ceux extraits de son dernier album, sorti il y a quelques mois. Réservations sur les sites :

– Auchan

– Cultura

– Leclerc

– Carrefour

– Cora

– Ticketmaster Plus d’infos en contactant le CCAS au 03 44 66 41 20

Espace Culturel des Rochers : 1, rue Faidherbe, 60180, Nogent-sur-Oise 82 .

1 Rue Faidherbe

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise Détails Catégories d’Évènement: NOGENT-SUR-OISE, Oise Autres Code postal 60180 Lieu 1 Rue Faidherbe Adresse 1 Rue Faidherbe Ville Nogent-sur-Oise Departement Oise Lieu Ville 1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise Latitude 49.27918 Longitude 2.4601 latitude longitude 49.27918;2.4601

1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-oise/