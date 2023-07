Boutique Idées Cadeaux Noël 1 rue Eugène France Guéret, 1 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Vous cherchez une idée de cadeaux originale ? Vous avez envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir? Venez découvrir les dernières créations des artisans créateurs et producteurs de notre Région à l’office de tourisme du Grand Guéret.

2023-12-01 fin : 2023-12-30 . .

1 rue Eugène France

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Looking for an original gift idea? Would you like to please someone or treat yourself? Come and discover the latest creations from local craftsmen and producers at the Grand Guéret tourist office

¿Busca una idea de regalo original? ¿Desea complacer a alguien o darse un capricho? Venga a descubrir las últimas creaciones de los artesanos y productores locales en la Oficina de Turismo del Gran Guéret

Sie suchen eine originelle Geschenkidee? Sie möchten jemandem oder sich selbst eine Freude machen? Entdecken Sie im Fremdenverkehrsamt von Grand Guéret die neuesten Kreationen von Kunsthandwerkern und Produzenten aus unserer Region

Mise à jour le 2023-06-26 par Creuse Tourisme