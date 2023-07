Visite-lectures : « De Guéret à Chaminadour… » 1 rue Eugène France Guéret, 26 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Dans le cadre du festival les Sortilèges de la pleine lune, venez découvrir ces visites uniques de la cité guérétoise qui croisent la parole historique d’un guide à la lecture de textes d’écrivains tel Marcel Jouhandeau.

Visite animée par des guides de l’Office de Tourisme et du Conseil Départemental,

lectures par la Troupe la Glabhouille.

Tout public à partir de 9 ans..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

1 rue Eugène France

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Sortilèges de la pleine lune » festival, come and discover these unique tours of the city of Guérande, combining the historical words of a guide with readings from writers such as Marcel Jouhandeau.

Tours led by guides from the Tourist Office and the Conseil Départemental,

readings by Troupe la Glabhouille.

All ages 9 and up.

En el marco del festival Sortilèges de la pleine lune, venga a descubrir estos recorridos únicos por la ciudad de Guérande, que combinan las palabras históricas de un guía con lecturas de escritores como Marcel Jouhandeau.

Visitas dirigidas por guías de la Oficina de Turismo y del Consejo Departamental,

lecturas a cargo de la Troupe la Glabhouille.

Para mayores de 9 años.

Entdecken Sie im Rahmen des Festivals Les Sortilèges de la pleine lune diese einzigartigen Führungen durch die Stadt Guérétoise, bei denen das historische Wort eines Fremdenführers mit der Lektüre von Texten von Schriftstellern wie Marcel Jouhandeau kombiniert wird.

Die Führung wird von Fremdenführern des Office de Tourisme und des Conseil Départemental geleitet,

lesungen durch die Troupe la Glabhouille.

Für alle ab 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-01 par Creuse Tourisme