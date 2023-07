Visite guidée de la ville de Guéret 1 rue Eugène France Guéret, 19 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec un guide, vous participez à une promenade au coeur de la ville : histoire, site et situation, économie, géographie urbaine, beaux édifices notamment l’Hôtel des Moneyroux, actuellement siège du conseil départemental de la Creuse, l’un des plus beaux bâtiments de Guéret..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

1 rue Eugène France

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With a guide, you’ll take part in a walk through the heart of the town: history, site and location, economy, urban geography, beautiful buildings including the Hôtel des Moneyroux, now the headquarters of the Creuse departmental council, one of Guéret’s most beautiful buildings.

Con un guía, participará en un paseo por el corazón de la ciudad: historia, emplazamiento y ubicación, economía, geografía urbana, bellos edificios entre los que destaca el Hôtel des Moneyroux, actual sede del Consejo Departamental de Creuse, uno de los edificios más bellos de Guéret.

Mit einem Stadtführer nehmen Sie an einem Spaziergang durch das Herz der Stadt teil: Geschichte, Standort und Lage, Wirtschaft, Stadtgeografie, schöne Gebäude, insbesondere das Hôtel des Moneyroux, derzeit Sitz des Departementsrats der Creuse, eines der schönsten Gebäude in Guéret.

