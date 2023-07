PORTES OUVERTES DU PÔLE NAUTIQUE DE SAUMUR 1 rue Eric Tabarly Saumur, 2 septembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Le Pôle Nautique de Saumur a le plaisir de vous convier à ses portes ouvertes, à la découverte de La Voile et du Canoë-Kayak. N’oubliez pas votre tenue de sport !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

1 rue Eric Tabarly

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Pôle Nautique de Saumur is pleased to invite you to its open house to discover sailing and canoeing. Don’t forget your sportswear!

El Pôle Nautique de Saumur tiene el placer de invitarle a sus jornadas de puertas abiertas para descubrir la vela y el piragüismo. ¡No olvide su equipo deportivo!

Der Pôle Nautique de Saumur lädt Sie zu seinem Tag der offenen Tür ein, an dem Sie die Sportarten Segeln und Kanu-Kajak kennenlernen können. Vergessen Sie Ihre Sportkleidung nicht!

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire