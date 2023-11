OPÉRA DIDON ET ENÉE 1 rue Erckmann-Chatrian – Résidence – Autonomie Sarrebourg, 12 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

L’opéra d’Henry Purcel « Didon et Enée », sera donné à la Résidence-Autonomie Erckmann-Chatrian. L’entrée sera libre pour tous, avec un panier à la sortie.

La durée de l’opéra est d’1h15 environ.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 16:15:00. 0 EUR.

1 rue Erckmann-Chatrian – Résidence – Autonomie

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Henry Purcel’s opera « Didon et Enée » will be performed at the Erckmann-Chatrian Residence-Autonomie. Admission is free for all, with a basket at the door.

The opera lasts around 1h15.

La ópera Dido y Eneas, de Henry Purcel, se representará en la residencia Erckmann-Chatrian. La entrada es gratuita para todos, con una cesta en la puerta.

La ópera durará aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

Die Oper von Henry Purcel « Dido und Aeneas », wird in der Erckmann-Chatrian Residenz-Autonomie aufgeführt. Der Eintritt ist für alle frei, am Ausgang wird ein Korb bereitgestellt.

Die Dauer der Oper beträgt etwa 1 Stunde und 15 Minuten.

Mise à jour le 2023-10-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG