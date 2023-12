Moussu T et Blu | En Ballade 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Le spectacle « En Ballade » rassemble les chansons de Moussu T e lei Jovents les plus intimistes : chansons d’amour ou de luttes, de douceurs ou de peines, empreintes d’espoir ou de nostalgie..

Un répertoire inspiré comme toujours par leur port d’attache, leur ville, La Ciotat, pour un concert tout en tendresse et en proximité, en occitan et en français, servi par une formation réduite et acoustique.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



