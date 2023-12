Cathy Heiting Quintet | Unconditional 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 26 janvier 2024, Aix-en-Provence.

La nouvelle création de Cathy Heiting, contre diva des scènes jazz s’intitule « Unconditional » : de l’amour sans condition, du lien, de la joie !.

Que ce soit en plein chaos ou sur les eaux calmes de la vie, tout ce qu’il nous reste, c’est ce que l’on a donné et reçu.



Attachée à ce thème universel pour l’écriture de ce nouvel opus, elle puise dans son énergie, sa bienveillance, son expérience mais aussi ses capacités d’écoute et de communication pour créer un partage et insuffler du positif. On la retrouve en quintet avec une équipe solaire et solidaire, see you there !

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



