Pamina Beroff Quartet | Unfolding 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Une voix, un quartet, un concentré de nouvelles énergies. Avec « Unfolding », Pamina Beroff explore ce moment de transition vers l’âge adulte et le déploiement de soi en tant qu’individu qui se construit, et surtout en tant qu’artiste..

Des compositions portées par la fine fleur de la nouvelle scène jazz française : Mark Priore au piano, Juan Villarroel à la contrebasse, et Élie Martin-Charrière à la batterie subliment la fraîcheur et la force interprétative de Pamina Beroff.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



